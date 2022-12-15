Франция и Аргентина в четвертый раз встретятся в финале ЧМ по футболу

Сборные Франции и Аргентины трижды в своей истории встречались в финалах чемпионатов мира, передает "Чемпионат".

Команды сыграют в финале ЧМ-2022. Матч запланирован на 18 декабря. В финале команды в четвертый раз встретятся на мировом первенстве.

Последний раз Франция и Аргентина встречались между собой в официальном матче в 2018 году - на чемпионате мира в России. Тогда судьба свела их в 1/8 финала турнира, и победу со счетом 4:3 одержала европейская команда.

Дважды в рамках чемпионата мира побеждала Аргентина - в 1930 и 1978 годах.

Напомним, что французы являются действующими чемпионами мира и теперь имеют возможность стать лучшей сборной планеты во второй раз подряд.

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