Легендарный футболист московского "Спартака" и экс-тренер "Астаны" Андрей Тихонов дал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 в Катаре Франция - Марокко. Он отдал предпочтение "трехцветным", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоится в ночь на 15 декабря. Начало - в 01:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Очень принципиальный матч для Марокко, учитывая историю взаимоотношений этой страны с Францией. Было ощущение, что марокканцы уже отдали все силы и эмоции к четвертьфиналу, но оказалось, что именно Португалия, забив шесть голов швейцарцам, растеряла весь свой фарт и чересчур поверила в себя. Франция такой ошибки, конечно, не повторит. Дешам всегда демонстрировал сдержанность и хладнокровие в любой ситуации.

Марокко будет очень сложно, но мы уже убедились, что их победы добыты не просто на голом энтузиазме. Это очень мастеровитая сборная, со своими звездами, со своим видением игры. Команда за месяц до чемпионата мира поменяла тренера. Это раздавило бы кого угодно, только не их. Так что французам тоже легко не будет, но это не просто команда из звезд, это команда-звезда. Они играют без Карима Бензема, не приехали Канте, Погба, но это никак не пошатнуло их уверенность в себе. Коллектив выглядит очень цельным и дисциплинированным, минусов практически нет, разве что порой допускаются ошибки в обороне, чем, конечно, и может воспользоваться Марокко - одного шанса им будет достаточно.

И все же я буду лукавить, если не выберу фаворитом матча французов. Думаю, один гол может решить исход встречи", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Ранее сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0) и стала первым финалистом мундиаля в Катаре. Обладатель Кубка мира определится 18 декабря, а днем ранее будет сыгран матч за третье место.

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