"Чувствую себя дураком". Тренер сборной Марокко сделал неожиданное признание перед матчем за бронзу ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 10:34
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от предстоящего матча с Хорватией.

Сегодня, 17 декабря, команды сыграют за бронзу ЧМ-2022 в Катаре. Реграги признался, что чувствует себя дураком. 

Прямая трансляция матча Хорватия - Марокко за бронзу ЧМ-2022

"Будет глупо врать: я переживаю перед этой игрой. Думаю, что и нам, и соперникам будет сложно играть, ведь обе команды будут встречаться после проигранных полуфиналов. Я чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу. Мы не сыграем в финале. А даже если бы заняли второе место, я сказал бы то же самое", - цитирует Реграги RMC Sport.

Напомним, в полуфинале ЧМ сборная Марокко проиграла Франции (0:2), а Хорватия уступила Аргентине (0:3). Финал состоится завтра, 18 декабря. 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Марокко

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