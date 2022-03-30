Болельщики устроили беспорядки на стадионе после невыхода сборной на ЧМ-2022

©Reuters
Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Вчера 10:53

Сборная Нигерии по футболу на своем поле сыграла вничью 1:1 с Ганой в ответном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года. По сумме двух встреч (первая игра - 0:0) Гана прошла в основную стадию турнира, сообщает "Матч ТВ".

По окончании встречи болельщики устроили на стадионе беспорядки. Фанаты прорвались на поле и начали громить все на своем пути.

Отмечается, что футболисты успели скрыться в подтрибунные помещения. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона болельщиков. 

Сборная Нигерии впервые с 2006 года не сыграет на чемпионате мира. 

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Метки:
Нигерия ЧМ-2022 по футболу


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