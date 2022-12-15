Бензема может присоединиться к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

Нападающий мадридского "Реала", обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема может вернуться в расположение сборной Франции перед финалом чемпионата мира в Катаре, сообщает AS.

Отмечается, что футболист восстановился после травмы, из-за которой пропустил все предыдущие матчи ЧМ. Мадридский клуб решил не препятствовать, если форвард захочет вернуться в Катар.

Напомним, в финале чемпионата мира, который состоится 18 декабря, Франция сыграет с Аргентиной.

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