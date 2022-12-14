Бельгия ищет нового тренера по объявлению после вылета с ЧМ-2022

Королевская бельгийская футбольная ассоциация начала поиски нового главного тренера после отставки Роберто Мартинеса, разместив вакансию на своем официальном сайте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В объявлении говорится, что ассоциация ищет тренера на полную ставку, который знает, что такое победа. Он должен быть решителен, амбициозен и обладать необходимым международным опытом, тактическими знаниями. Также должен иметь опыт работы с топ-игроками и уметь интегрировать в состав молодых игроков.

Резюме на должность главного тренера сборной Бельгии будут приниматься до 10 января 2023 года.

Напомним, что Бельгия не смогла выйти в плей-офф мундиаля в Катаре, заняв только третье место в квартете F.

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