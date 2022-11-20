"Барселона" стала главным донором ЧМ-2022 и вошла в историю

Испанская "Барселона" является главным донором чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает телеграм-канал "СЭ".

От каталонской команды на мундиаль отправилось самое большое количество игроков - 17. Это новый рекорд среди клубов в истории.

Испании, конечно, повезло больше всех. Восемь игроков в составе у Луиса Энрике.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

С полным расписанием трансляций ЧМ-2022 в Казахстане можно ознакомиться по этой ссылке.

Прямая трансляция церемонии открытия и матча Катар - Эквадор ЧМ-2022 по футболу

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