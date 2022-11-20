Сегодня, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Церемония открытия мундиаля запланирована на 20:45 по времени Астаны, а первый матч ЧМ Катар - Эквадор начнется в 21:50. Их в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

С полным расписанием трансляций ЧМ-2022 в Казахстане можно ознакомиться здесь.

Турнир продлится до 18 декабря.

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