Автор главной сенсации ЧМ-2022 вернулся в сборную

Французский тренер Эрве Ренар вновь возглавил сборную Саудовской Аравии. Именно при нем команда обыграла Аргентину на групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

56-летний специалист уже работал в сборной Саудовской Аравии с июля 2019-го по март 2023-го. На ЧМ-2022 его команда в первом же туре группового этапа обыграла будущих триумфатором мундиаля - Аргентину (2:1). После этого саудовцы проиграли два матча и не смогли выйти из группы, оставшись последней командой, сумевшей обыграть Аргентину на ЧМ.

Ранее Ренар тренировал и другие сборные - Замбии, Анголы, Кот-д'Ивуара и Марокко. Последние полтора года он трудился в женском футболе.

Предыдущим тренером саудовцев был итальянец Роберто Манчини, который ушел из-за натянутых отношений с руководством и неудовлетворительных результатов.