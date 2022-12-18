Аргентина - Франция: прямая трансляция финала ЧМ-2022 по футболу

Сегодня, 18 декабря, в Катаре состоится финал чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч пройдет на стадионе "Лусаил Айконик" в Лусаиле (Катар) и начнется в 21:00 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan.

Прямая трансляция на Qazsport

Прямая трансляция на Qazaqstan

Напомним, на пути в финал сборная Аргентины обыграла в плей-офф Австралию (2:1), Нидерланды (2:2, по пенальти 4:3) и Хорватию (3:0). Франция, являющаяся действующим чемпионом мира, прошла Польшу (3:1), Англию (2:1) и Марокко (2:0).

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