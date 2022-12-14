Аргентина догнала Италию и Бразилию после выхода в финал ЧМ-2022 по футболу

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 07:44
©fifa.com

Сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) и в шестой раз вышла в финал чемпионатов мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Только Германия выходила в финал чаще - восемь раз. У сборных Италии и Бразилии тоже по шесть финалов.

Отметим, что голы хорватам забивали Лионель Месси (34-я минута, с пенальти) и Хулиан Альварес, оформивший дубль (39-я, 69-я).

Месси вошел в историю ЧМ по футболу

В финале, который пройдет 18 декабря, Аргентина сыграет с победителем другой пары 1/2 финала Франция - Марокко. А 17-го числа состоится матч за третье место, в котором Хорватия встретится с проигравшей командой второго полуфинала.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу Аргентина Италия Бразилия Германия

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