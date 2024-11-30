Стали известны гонорары Бетербиева и Бивола за второй бой

39-летний Артур Бетербиев и 33-летний Дмитрием Бивол могут заработать в два раза больше за участие во втором очном поединке, передают Vesti.kz.

В рамках первого боя сообщалось, что гарантированный гонорар каждого из участников составил 10 млн долларов.

"Реванш еще не утвержден. Но это будет как минимум вдвое больший гонорар", — сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из промоутерской компании Top Rank.

Ранее появилась информация, что второй бой российских спортсменов может пройти в Эр-Рияде 22 февраля.

В середине октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей, защитив пояса IBF, WBC, WBO и завоевав титулы WBA Super и IBO. Он стал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе.