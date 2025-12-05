Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 19:08
 

Зидан присоединится к новой сборной на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Зидан присоединится к новой сборной на ЧМ-2026 ©Depositphotos/FreerLaw

Стали известны новые подробности по дисквалификации вратаря сборной Алжира Луки Зидана, полученной во время Кубка африканских наций 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стали известны новые подробности по дисквалификации вратаря сборной Алжира Луки Зидана, полученной во время Кубка африканских наций 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Дисквалификация и сроки отстранения

27-летний Зидан накануне получил двухматчевое наказание после четвертьфинального матча против Нигерии (0:2), который прошёл в Марокко 10 января. Игра завершилась спорным инцидентом с участием голкипера.

Несмотря на опасения, что дисквалификация может коснуться чемпионата мира-2026, по данным Wkzo этого не произойдёт. Согласно постановлению КАФ, Лука пропустит две игры отборочного турнира Кубка Африки 2027 года, стартующего в сентябре. Таким образом, его участие в матчах Алжира на ЧМ-2026 против Аргентины (16 июня) и Иордании (22 июня) не подвергнется ограничениям.

Переход в сборную Алжира

В 2025 году Зидан сменил спортивное гражданство и начал выступления за сборную Алжира. Ранее он провёл 24 матча за юношеские и молодёжные сборные Франции, но так и не был вызван в национальную команду Дидье Дешама.

После длительного отсутствия интереса со стороны французской федерации Лука решил защищать цвета Алжира — страны, где родился его отец, легендарный Зинедин Зидан.

Таким образом, Лука Зидан будет полностью готов к выступлениям на чемпионате мира 2026 года, а дисциплинарное наказание не помешает ему выйти на поле в первых матчах турнира за новоиспеченную сборную. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!