Зидан присоединится к новой сборной на ЧМ-2026

Стали известны новые подробности по дисквалификации вратаря сборной Алжира Луки Зидана, полученной во время Кубка африканских наций 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Дисквалификация и сроки отстранения

27-летний Зидан накануне получил двухматчевое наказание после четвертьфинального матча против Нигерии (0:2), который прошёл в Марокко 10 января. Игра завершилась спорным инцидентом с участием голкипера.

Несмотря на опасения, что дисквалификация может коснуться чемпионата мира-2026, по данным Wkzo этого не произойдёт. Согласно постановлению КАФ, Лука пропустит две игры отборочного турнира Кубка Африки 2027 года, стартующего в сентябре. Таким образом, его участие в матчах Алжира на ЧМ-2026 против Аргентины (16 июня) и Иордании (22 июня) не подвергнется ограничениям.

Переход в сборную Алжира

В 2025 году Зидан сменил спортивное гражданство и начал выступления за сборную Алжира. Ранее он провёл 24 матча за юношеские и молодёжные сборные Франции, но так и не был вызван в национальную команду Дидье Дешама.

После длительного отсутствия интереса со стороны французской федерации Лука решил защищать цвета Алжира — страны, где родился его отец, легендарный Зинедин Зидан.

Таким образом, Лука Зидан будет полностью готов к выступлениям на чемпионате мира 2026 года, а дисциплинарное наказание не помешает ему выйти на поле в первых матчах турнира за новоиспеченную сборную.

