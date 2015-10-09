Стало известно будущее Анчелотти в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, по последним данным, продолжит руководство командой как минимум до 2030 года, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Globo, итальянский специалист и Федерация футбола Бразилии уже достигли устной договорённости о продлении контракта.

Ожидается, что официальное подписание нового соглашения состоится в первые недели февраля. В настоящее время Анчелотти зарабатывает около десяти миллионов евро в год - что является самой высокой зарплатой среди тренеров сборных. И, по информации источников, новые условия будут примерно такими же.

Напомним, что Анчелотти дважды возглавлял мадридский "Реал" – с 2013 по 2015 и с 2021 по 2025 год. За это время он выиграл с клубом три Лиги чемпионов (2014, 2022, 2024), две Ла Лиги, два Кубка Испании, два Суперкубка Испании, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

