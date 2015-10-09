Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Сборные
Сегодня 09:58
 

Стало известно будущее Анчелотти в сборной Бразилии

  Комментарии

Поделиться
Стало известно будущее Анчелотти в сборной Бразилии ©Depositphotos.com/thenews2.com

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, по последним данным, продолжит руководство командой как минимум до 2030 года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, по последним данным, продолжит руководство командой как минимум до 2030 года, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Globo, итальянский специалист и Федерация футбола Бразилии уже достигли устной договорённости о продлении контракта.

Ожидается, что официальное подписание нового соглашения состоится в первые недели февраля. В настоящее время Анчелотти зарабатывает около десяти миллионов евро в год - что является самой высокой зарплатой среди тренеров сборных. И, по информации источников, новые условия будут примерно такими же.

Напомним, что Анчелотти дважды возглавлял мадридский  "Реал" – с 2013 по 2015 и с 2021 по 2025 год. За это время он выиграл с клубом три Лиги чемпионов (2014, 2022, 2024), две Ла Лиги, два Кубка Испании, два Суперкубка Испании, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 22:00   •   не начат
Ювентус
Ювентус
(Турин)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
Кто победит в основное время?
Ювентус
Ничья
Наполи
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!