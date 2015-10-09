Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 08:40
 

МЛС и Саудовская Аравия: стало известно о планах Левандовски в "Барселоне"

  Комментарии

Поделиться
МЛС и Саудовская Аравия: стало известно о планах Левандовски в "Барселоне" ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" остаётся под вопросом — польский форвард может покинуть каталонский клуб уже через полгода. Контракт 37-летнего нападающего истекает в конце июня. сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" остаётся под вопросом — польский форвард может покинуть каталонский клуб уже через полгода. Контракт 37-летнего нападающего истекает в конце июня. сообщают Vesti.kz.

Как сообщалось ранее, Левандовски пользуется высоким спросом за пределами Европы — интерес к нему проявляют клубы МЛС и Саудовской Аравии.

При этом, по информации журналиста Бена Джейкобса, сам нападающий не теряет надежды продолжить карьеру в "Барселоне" как минимум ещё на один сезон и готов сесть за стол переговоров о продлении соглашения.

Среди потенциальных претендентов на звёздного ветерана называются "Чикаго Файр", "Аль-Иттихад" и "Аль-Шабаб". За "сине-гранатовых" Левандовски выступает с лета 2022 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал Овьедо
Реал Овьедо
(Овьедо)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал Овьедо
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!