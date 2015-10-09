МЛС и Саудовская Аравия: стало известно о планах Левандовски в "Барселоне"

Будущее Роберта Левандовски в "Барселоне" остаётся под вопросом — польский форвард может покинуть каталонский клуб уже через полгода. Контракт 37-летнего нападающего истекает в конце июня. сообщают Vesti.kz.

Как сообщалось ранее, Левандовски пользуется высоким спросом за пределами Европы — интерес к нему проявляют клубы МЛС и Саудовской Аравии.

При этом, по информации журналиста Бена Джейкобса, сам нападающий не теряет надежды продолжить карьеру в "Барселоне" как минимум ещё на один сезон и готов сесть за стол переговоров о продлении соглашения.

Среди потенциальных претендентов на звёздного ветерана называются "Чикаго Файр", "Аль-Иттихад" и "Аль-Шабаб". За "сине-гранатовых" Левандовски выступает с лета 2022 года.

