Ямаль против партнёра? Как слухи о конфликте вскрыли проблему Испании на ЧМ-2026

Матч против Саудовской Аравии на чемпионате мира-2026 обнажил критическую зависимость сборной Испании от своего 18-летнего лидера Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

Со счётом 4:0 завершился матч Испания - Саудовская Аравия на ЧМ-2026

Магия Ямаля в первом тайме

Ламин Ямаль в очередной раз доказал, что полностью определяет игру Испании в атаке. За 45 минут против Саудовской Аравии вингер забил гол, разрывал фланги дриблингом и заставил соперника прижаться к воротам. Чтобы уберечь игрока после травмы, Луис де ла Фуэнте заменил его в перерыве - и это сломало игру команды.

Провал Ереми Пино после выхода на замену

Вышедший вместо него Ереми Пино получил идеальные условия и свободные зоны, но не воспользовался своим шансом. Испания потеряла прежнюю скорость и остроту. В отличие от Ямаля, который стягивает на себя всю защиту, Пино проигрывал дуэли и уходил от штрафной. Из-за этого пострадал и защитник Педро Порро, оставшийся на фланге без надёжного партнёра.

Де ла Фуэнте нужен "план Б"

Слухи о том, что Ямаль требует "оставить Пино на скамейке", не имеют под собой почвы - конфликта между игроками нет. Однако спортивный вывод очевиден: у Испании нет надёжной замены для своего вундеркинда. Ни Пино, ни Ферран Торрес не способны дать команде тот же масштаб угрозы. Если резервисты не прибавят, в матчах на вылет эта проблема станет для испанцев роковой.

Испания на данный момент с 4 очками лидирует в группе Н. Следующую игру подопечные Луиса де ла Фуэнте проведут с Уругваем 27 июня.