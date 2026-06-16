Видеообзор сенсации на ЧМ, или как Испания потеряла очки с дебютантом

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Испания не смогла обыграть дебютанта турнира Кабо-Верде.

Как сообщают Vesti.kz, матч завершился нулевой ничьей, что можно считать сенсацией. Особенно же стоит отметить игру вратаря Кабо-Верде Возиньи, который предотвратил ряд атак со стороны испанцев.

Испания и Кабо-Верде выступают в группе H, куда также входят сборные Уругвая и Саудовской Аравии. В плей-офф по итогам группового этапа от каждого квартета выйдут по две команды, а также путевки получат восемь лучших среди тех, кто займет третьи места.