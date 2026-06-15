Ван Дейк забил и вошёл в элитный список чемпионатов мира

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк вошёл в историю чемпионатов мира, став одним из самых возрастных авторов гола за национальную команду, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta.

В матче против сборной Японии, завершившемся вничью — 2:2, ван Дейку было 34 года и 341 день. На 50-й минуте встречи капитан нидерландцев точно замкнул навес Райана Гравенберха, отправив мяч в ворота ударом головой и открыв счёт в игре.

Таким образом, ван Дейк стал вторым по возрасту игроком, забивавшим за сборную Нидерландов на чемпионатах мира. Рекорд принадлежит Джованни ван Бронкхорсту, который отличился в полуфинале ЧМ-2010 против Уругвая (3:2) в возрасте 35 лет и 151 дня.

Следующий матч сборная Нидерландов проведёт 20 июня в Хьюстоне против команды Швеции. Групповой этап чемпионата мира 2026 года проходит с 11 по 27 июня.