В Португалии заговорили о Роналду перед игрой с Узбекистаном

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана поделился мнением о Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Игра второго тура группы K пройдет сегодня, 23 июня в Хьюстоне (США) и начнется в 23:00 по времени Казахстана.

"Он очень опытный игрок. Как вы понимаете, это помогает.

Думаю, он самый лучший пример того, как футболисту концентрироваться на тех вещах, на которые он способен повлиять: на восстановлении, подготовке, тренировках. Для всех нас он очень хороший пример.

Это его шестой чемпионат мира, и это очень помогает.

Однако это не снимание ощущение разочарования, которое мы все испытываем как команда после игры c ДР Конго. Возможно, это лучшая отправная точка для подготовки к следующему матчу.

Я уверен, что завтра (матч с Узбекистаном состоится 23 июня по казахстанскому времени) у нас будет команда, готовая играть с самого начала, способная использовать уроки первого матча, чтобы выступать все 90 минут на том уровне, на котором мы должны действовать", – сказал Роберто Мартинес.