В Португалии заговорили о Роналду перед игрой с Узбекистаном

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем второго тура ЧМ-2026 против сборной Узбекистана поделился мнением о Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.
Игра второго тура группы K пройдет сегодня, 23 июня в Хьюстоне (США) и начнется в 23:00 по времени Казахстана.
"Он очень опытный игрок. Как вы понимаете, это помогает.
Думаю, он самый лучший пример того, как футболисту концентрироваться на тех вещах, на которые он способен повлиять: на восстановлении, подготовке, тренировках. Для всех нас он очень хороший пример.
Это его шестой чемпионат мира, и это очень помогает.
Однако это не снимание ощущение разочарования, которое мы все испытываем как команда после игры c ДР Конго. Возможно, это лучшая отправная точка для подготовки к следующему матчу.
Я уверен, что завтра (матч с Узбекистаном состоится 23 июня по казахстанскому времени) у нас будет команда, готовая играть с самого начала, способная использовать уроки первого матча, чтобы выступать все 90 минут на том уровне, на котором мы должны действовать", – сказал Роберто Мартинес.
Напомним, в первом туре португальцы сенсационно оступились в матче с ДР Конго - 1:1. Узбекистан смазал дебют на мундиале в игре с Колумбией - 1:3.Турнирное положение в группе KКолумбия - 3 очка;ДР Конго - 1;Португалия - 1;Узбекистан - 0.