В Узбекистане перенесли время начала рабочего дня из-за матча ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение изменить график начала рабочего дня в государственных организациях на 18 июня в связи с предстоящим матчем национальной сборной на чемпионате мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Рабочий день начнётся в 10:00

Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов:

"Президент завтра будет смотреть матч дома, в семейном кругу, вместе с внуками. 18 июня во всех государственных организациях рабочий день начнётся с 10:00".

Поддержка сборной Узбекистана

Решение связано с тем, что матч сборной Узбекистана позволит болельщикам поддержать команду в комфортных условиях — в утреннее время, находясь дома.

Сборная Узбекистана впервые в своей истории выступает на чемпионате мира. Команда Фабио Каннаваро попала в группу K, где сыграет с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Первый матч на турнире узбекистанцы проведут 18 июня против Колумбии. Стартовый свисток прозвучит в 07:00 по времени Казахстана.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Для Узбекистана это дебют на мировом первенстве, где команда рассчитывает побороться за выход в плей-офф.

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