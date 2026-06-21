Уругвай - Кабо Верде: прямая трансляция матча ЧМ-2026

В ночь с 21 на 22 июня на ЧМ-2026 состоится матч второго тура группового этапа между Уругваем и Кабо Верде, сообщают Vesti.kz.

Игра группы H пройдет в Майами (США). Встреча начнется в 03:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция состоится на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и на официальных сайтах телевещателей и начнется в 02:50.

В другом матче этой группы Испания сыграет с Саудовской Аравией. Встреча пройдет сегодня, 21 июня в Атланте (США) и начнется в 21:00.

Добавим, что в первом туре Кабо Верде преподнес главную сенсацию, сыграв вничью с Испанией (0:0). Уругвай также поделил баллы с Саудовской Аравией - 1:1.

Положение в группе HСаудовская Аравия - 1 очко;Уругвай - 1;Испания - 1;Кабо Верде - 1.