В УЕФА намерены убрать Инфантино и назначить нового президента ФИФА

В европейском футболе обсуждают возможность появления альтернативного кандидата на пост президента FIFA на выборах 2027 года.

Как сообщает журналист The Guardian Ромен Молина, руководство УЕФА рассматривает вариант выдвижения соперника действующему главе ФИФА Джанни Инфантино.

По данным источника, дискуссии активизировались после решения ФИФА отложить дисквалификацию игрока сборной США Фоларин Балогун во время чемпионата мира — 2026. Это вызвало недовольство не только среди европейских функционеров, но и представителей других футбольных конфедераций.

Сообщается, что многие руководители считают, что международному футболу необходимы перемены и альтернативное руководство. Однако пока эти разговоры не переросли в реальные действия, поскольку для открытого противостояния Инфантино на выборах потребуется значительная политическая поддержка, которой, по мнению источника, сейчас не хватает.

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Впоследствии он был переизбран на новый срок в 2019 и 2023 годах.

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