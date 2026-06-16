Участник ЧМ-2026 уволил главного тренера после первого матча

Тунисская федерация футбола (FTF) объявила о расторжении контракта с главным тренером национальной сборной Сабри Лямуши после неудачного старта на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Тунис уволил главного тренера

В первом туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Туниса проиграла Швеции со счётом 1:5.

"Тунисская федерация футбола объявляет о прекращении контракта с главным тренером Сабри Лямуши по взаимному согласию и желает ему всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в заявлении FTF.

54-летний Лямуши работал со сборной Туниса с января 2026 года. Прежде французский специалист возглавлял "Кардифф Сити", "Ноттингем Форест", "Аль-Духаиль", "Ренн" и национальную команду Кот-д’Ивуара.





Кто возглавит Тунис?

По информации журналиста Ромена Молины, новым тренер сборной Туниса станет Эрве Ренар. Федерация футбола страны предоставила 57-летнему французу определенные гарантии, в том числе по окончании ЧМ-2026.

Последним местом работы Ренара была сборная Саудовской Аравии, которую он возглавлял с 2024 года по апрель 2026-го. Ранее он тренировал сборные Марокко, Кот-д’Ивуара, Замбии, "Лилль" и "Сошо", а также женскую национальную команду Франции.





На ЧМ-2026 сборной Туниса предстоит провести ещё два матча на групповом этапе – против Японии (21 июня) и Нидерландов (26 июня).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир завершится 19 июля.