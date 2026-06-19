Участник ЧМ-2026 удостоился рекорда Гиннеса после 1:7 от Германии

Сборная Кюрасао вписала своё имя в историю мирового футбола ещё до завершения своего дебютного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.

Команда карибского острова была официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса как национальная сборная страны с самым малочисленным населением, когда-либо выходившая в финальную стадию чемпионата мира.

Представителям Кюрасао был вручён специальный сертификат, подтверждающий уникальное достижение. На момент регистрации рекорда население страны составляло всего 156 115 человек, что стало самым низким показателем среди всех участников мундиалей за всю историю турнира.



Выход на чемпионат мира-2026 стал настоящей сенсацией для команды. Под руководством опытного нидерландского специалиста Дика Адвоката сборная Кюрасао прошла квалификацию КОНКАКАФ без единого поражения.

Решающим моментом отбора стала ничья со сборной Ямайки (0:0) в Кингстоне 18 ноября 2025 года. Этот результат позволил островитянам занять первое место в своей группе третьего раунда и напрямую пробиться на мировой форум.

На чемпионате мира Кюрасао выступает в группе E вместе со сборными Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара.

Свой исторический дебют на мундиале команда провела 14 июня, однако старт оказался крайне непростым — поражение от сборной Германии со счётом 1:7. Следующий шанс набрать первые очки на турнире Кюрасао получит 21 июня в матче против сборной Эквадора.



