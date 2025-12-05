Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Немецкий специалист отметил, что его команда была близка к выходу в финал, однако после забитого мяча потеряла инициативу и позволила сопернику перехватить контроль над матчем.

"Мы разочарованы, мы были так близки к победе, но после забитого гола стали слишком пассивны и допустили много голевых моментов. Мы не смогли переломить ход игры и допустили множество навесов, моментов и ударов. Мы были близки, но не смогли удержать уровень после гола.

В последних играх я также проводил атакующие замены, мы просто пытались помочь игрокам. Мы сразу же допустили момент и решили перейти на схему с пятью защитниками, потому что пробелы были слишком велики. Они выигрывали каждый верховой мяч, постоянно делали навесы, поэтому мы перешли на схему с пятью защитниками, чтобы закрыть пробелы внутри и быть сильными в воздухе. Сразу после нашего гола, без каких-либо замен, мы допустили слишком много навесов и слишком много голевых моментов.

Конечно, мы хотели забить второй гол, но у меня не было ощущения, что атакующие замены помогут. Мы оставались в нашей схеме 4-4-2, но становились все более и более пассивными. Мы не могли отбирать мячи, не могли его удержать, поэтому я думаю, что дело было не в структуре игры, мы ничего не меняли. Но исход матча полностью изменился", - цитирует Тухеля сайт ФИФА.