Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте, судя по всему, не планирует включать защитника "Барселоны" Эрика Гарсию в заявку национальной команды на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, специалист уже обсудил эту ситуацию с другим защитником каталонского клуба — Пау Кубарси, дав понять, что Гарсия может оказаться вне окончательного списка.

Ставка на "золотой костяк"

Как сообщается, ключевой причиной такого решения является стремление сохранить внутренний баланс и стабильную атмосферу в коллективе. Де ла Фуэнте делает ставку на привычный костяк сборной — футболистов, которые стали чемпионами Европы на Евро-2024, и не хочет рисковать командной химией перед крупным турниром.

Парадокс сезона? Лидер клуба вне сборной

Решение выглядит особенно резонансным на фоне статуса Эрика Гарсии в "Барселоне". В текущем сезоне он стал одним из ключевых игроков команды: действует как в центре обороны, так и на правом фланге, а также регулярно используется в полузащите. Более того, Гарсия является лидером клуба по количеству игрового времени.



В нынешней кампании 25-летний футболист провёл уже 36 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу, оставаясь важнейшим элементом игровой модели "Барселоны" Ханса-Дитера Флика.

Приоритет — команда, а не статус

Тем не менее, тренерский штаб сборной Испании делает выбор не в пользу индивидуального статуса и клубной роли футболиста, а в пользу сплочённости, управляемости и стабильности коллектива — принципов, которые, по мнению де ла Фуэнте, являются ключевыми для успешного выступления на чемпионате мира-2026.

