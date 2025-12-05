Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
ЧМ-2026
Сегодня 15:29
 

Тренер сборной Испании исключил игрока "Реала" из состава на ЧМ-2026

  Комментарии

Тренер сборной Испании исключил игрока "Реала" из состава на ЧМ-2026 Луис де ла Фуэнте. ©Depositphotos/Musiu0

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте определился с составом на чемпионат мира 2026 года, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, в шокирующем решении 22-летний левый защитник "Реала" Альваро Каррерас не попал в заявку.

Де ла Фуэнте сделал ставку на более опытных игроков — Марка Кукурелью ("Челси") и Алехандро Гримальдо ("Байер"), которых считает более надёжными для турнира высокого уровня. Несмотря на сильный сезон за "Реал", Де ла Фуэнте сомневается в способности Каррераса стабильно действовать в обороне и контролировать выход с мячом.

Это решение продолжает консервативную политику тренера, аналогичную исключению вратаря "Барселоны" Жоана Гарсии, который также не поедет на мундиаль. Главный тренер делает ставку на опыт и стабильность, жертвуя молодыми талантами ради уверенности на турнире.

Альваро Каррерас

Каррерас перешёл в "Реал" из "Бенфики" минувшим летом за 50 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2031 года. В его карьере также были "Гранада" и "Престон Норт Энд". Одно время он находился в системе "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Каррерас сыграл 19 матчей, забил один гол, отдал один ассист и заработал четыре предупреждения.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Испания попала в группу H, где её соперниками будут Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.

©ФК "Реал"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
10 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
11 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
12 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
13 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
14 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Сельта
Сельта
(Виго)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Сельта
Проголосовало 42 человек

