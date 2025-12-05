Тренер сборной Испании исключил игрока "Реала" из состава на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте определился с составом на чемпионат мира 2026 года, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, в шокирующем решении 22-летний левый защитник "Реала" Альваро Каррерас не попал в заявку.

Де ла Фуэнте сделал ставку на более опытных игроков — Марка Кукурелью ("Челси") и Алехандро Гримальдо ("Байер"), которых считает более надёжными для турнира высокого уровня. Несмотря на сильный сезон за "Реал", Де ла Фуэнте сомневается в способности Каррераса стабильно действовать в обороне и контролировать выход с мячом.

Это решение продолжает консервативную политику тренера, аналогичную исключению вратаря "Барселоны" Жоана Гарсии, который также не поедет на мундиаль. Главный тренер делает ставку на опыт и стабильность, жертвуя молодыми талантами ради уверенности на турнире.

Каррерас перешёл в "Реал" из "Бенфики" минувшим летом за 50 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2031 года. В его карьере также были "Гранада" и "Престон Норт Энд". Одно время он находился в системе "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Каррерас сыграл 19 матчей, забил один гол, отдал один ассист и заработал четыре предупреждения.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Испания попала в группу H, где её соперниками будут Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.

