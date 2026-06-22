Тренер сборной Ирака придумал необычный способ остановить Мбаппе на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Ирака по футболу Грэм Арнольд с юмором высказался о предстоящем матче против Франции на чемпионате мира-2026 и признался, что остановить Килиана Мбаппе будет крайне непросто, передают Vesti.kz.

Накануне встречи второго тура австралийский специалист подчеркнул, что его команда не собирается выходить на поле с мыслью о поражении, несмотря на статус соперника.

"Я всегда придерживался одного принципа: играть на победу, а не просто стараться не проиграть. Да, иногда такой подход может не сработать, но именно он дает команде уверенность и правильный настрой. Мы верим в свои силы и выйдем на поле с надеждой добиться положительного результата", – цитируют Арнольда France24.

Особое внимание журналисты уделили вопросу о том, как иракцы собираются сдерживать главную звезду французской сборной Килиана Мбаппе.

"Я спросил, можно ли выставить на поле сразу трех вратарей, но мне ответили, что правила этого не позволяют", – пошутил наставник.

После этого Арнольд уже серьезно отметил, что Франция обладает одним из самых сильных составов на турнире, однако его команда намерена сосредоточиться прежде всего на собственной игре:

"У французов невероятные футболисты, и для нас большая честь играть против такой команды. Но мы думаем не о сопернике, а о себе. Самое главное – подготовить игроков так, чтобы они смогли показать свои лучшие качества всему миру", – добавил тренер.

Напомним, что в стартовом туре ЧМ-2026 сборная Ирака уступила Норвегии со счетом 1:4, а команда Франции одержала победу над Сенегалом – 3:1. В той игре Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Очная встреча французов и иракцев пройдет в ночь с 22 на 23 июня.

Ямаль помог Испании установить исторический рекорд на ЧМ-2026