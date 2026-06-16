Тренер Аргентины принял решение по Месси перед первым матчем ЧМ-2026

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси полностью восстановился после повреждения бедра и готов помочь своей команде в стартовом матче чемпионата мира-2026 года против Алжира, передают Vesti.kz.

По информации El Desmarque, 38-летний форвард вернулся к тренировкам в общей группе и должен выйти на поле с первых минут. Таким образом, тренерский штаб действующих чемпионов мира рассчитывает на своего капитана уже в дебютной игре турнира.

Месси готов начать турнир в основе

Сообщается, что наставник аргентинской сборной принял решение включить Месси в стартовый состав на встречу с Алжиром. Возвращение лидера стало важной новостью для "альбиселесте" накануне старта мундиаля.

Аргентина начнёт выступление на чемпионате мира матчем против Алжира. Встреча состоится 17 июня, а стартовый свисток прозвучит в 06:00 по казахстанскому времени.

Кто ещё сыграет с Аргентиной

Помимо Алжира, соперниками аргентинцев по группе J станут сборные Австрия и Иордания.

Напомним, чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Для Аргентины турнир станет первой попыткой защитить чемпионский титул, завоёванный на мировом первенстве 2022 года.

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