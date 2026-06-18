Суперкомпьютер назвал нового фаворита ЧМ-2026: Испания 3-я, а Бразилия 7-я

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг главных претендентов на победу на чемпионате мира-2026 по футболу после матчей первого тура группового этапа, передают Vesti.kz.

Франция вышла на первое место

Главным фаворитом турнира теперь считается сборная Франции. После уверенной победы над Сенегалом со счётом 3:1 шансы "трёхцветных" на завоевание титула оцениваются в 16,1 процента.

На вторую позицию поднялась действующий чемпион мира Аргентина. Южноамериканцы начали защиту титула с разгромной победы над Алжиром — 3:0. Главным героем встречи стал восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, оформивший хет-трик. Вероятность триумфа аргентинцев составляет 12,6 процента.

Осечка Испании стоила лидерства

Сборная Испании, которая до старта чемпионата мира считалась главным фаворитом по версии Opta, потеряла первую строчку после неожиданной ничьей с Кабо-Верде. Действующие чемпионы Европы не сумели поразить ворота соперника, завершив встречу со счётом 0:0.

После этой осечки вероятность победы испанцев на турнире снизилась до 12,5 процента, что отбросило команду на третье место в рейтинге.

Топ-10 фаворитов турнира

По обновлённой версии суперкомпьютера Opta, десятка главных претендентов на титул выглядит следующим образом:

Франция — 16,1 процента;Аргентина — 12,6 процента;Испания — 12,5 процента;Англия — 10,2 процента;Португалия — 7,2 процента;Германия — 6,5 процента;Бразилия — 5 процента;Норвегия — 4,7 процента;Нидерланды — 3,3 процента;США — 2,78 процента.Чемпионат мира проходит в Северной Америке

Напомним, чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики. Турнир стартовал 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

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