Сумасшедшая статистика Месси: он причастен к 26 голам Аргентины на ЧМ

С момента дебюта Лионеля Месси в сборной Аргентины в 2006 году национальная команда забила 50 голов на чемпионатах мира, сообщают Vesti.kz.

При этом сам Месси напрямую участвовал в 26 результативных атаках своей сборной на мировых первенствах за этот период.

На ЧМ-2026 форвард продолжает набирать форму: ранее он оформил хет-трик в матче против Алжира (3:0), а затем добавил дубль в игре с Австрией (2:0).

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года сыграла вничью с Францией (3:3), а затем победила в серии пенальти — 4:2.