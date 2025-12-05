Стал известен претендент на игрока сборной Узбекистана после ЧМ-2026

Казанский "Рубин" ведёт переговоры по защитнику самаркандского "Динамо" и сборной Узбекистана Жахонгиру Урозову.

По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы в диалоге и пытаются сойтись по цене.

Отмечается, что Урозов - один из лучших узбекских защитников: здоровенный, левоногий, пасующий и выносливый (лидер "Динамо" по игровому времени). Ещё он - третий футболист чемпионата Узбекистана по перехватам и второй по выигранным единоборствам. При этом ему также не хватает гибкости и позиционной грамотности.

По данным СМИ, Урозов высоко котируются на рынке. В 2025-м писали, что им интересовались "Боруссия" из Мёнхенгладбаха, "Нант" и "Краснодар". Ещё одно подтверждение таланта Жахонгира - его поездка на ЧМ-2026, где он сыграл с Колумбией.

К слову, Узбекистан ещё не потерял шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026, проходящего в США, Канаде и Мексике, подробности - здесь.

Напомним, что российская премьер-лига сезона-2026/27 стартует этим летом, 25 июля "Рубин" примет на своём поле "Краснодар".

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