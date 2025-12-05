Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Вчера 23:30
 

Стал известен претендент на игрока сборной Узбекистана после ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Стал известен претендент на игрока сборной Узбекистана после ЧМ-2026 ©instagram.com/jahongir___6/

Казанский "Рубин" ведёт переговоры по защитнику самаркандского "Динамо" и сборной Узбекистана Жахонгиру Урозову.

Поделиться

Казанский "Рубин" ведёт переговоры по защитнику самаркандского "Динамо" и сборной Узбекистана Жахонгиру Урозову.

По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы в диалоге и пытаются сойтись по цене.

Отмечается, что Урозов - один из лучших узбекских защитников: здоровенный, левоногий, пасующий и выносливый (лидер "Динамо" по игровому времени). Ещё он - третий футболист чемпионата Узбекистана по перехватам и второй по выигранным единоборствам. При этом ему также не хватает гибкости и позиционной грамотности.

По данным СМИ, Урозов высоко котируются на рынке. В 2025-м писали, что им интересовались "Боруссия" из Мёнхенгладбаха, "Нант" и "Краснодар". Ещё одно подтверждение таланта Жахонгира - его поездка на ЧМ-2026, где он сыграл с Колумбией.

К слову, Узбекистан ещё не потерял шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026, проходящего в США, Канаде и Мексике, подробности - здесь.

Напомним, что российская премьер-лига сезона-2026/27 стартует этим летом, 25 июля "Рубин" примет на своём поле "Краснодар".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3 Локомотив М 30 14 11 5 54-39 53
4 Спартак М 30 15 7 8 47-39 52
5 ЦСКА М 30 15 6 9 44-33 51
6 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7 Динамо М 30 12 9 9 51-40 45
8 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11 Крылья Советов 30 8 8 14 35-50 32
12 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13 Акрон Тл 30 6 9 15 35-53 27
14 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16 Сочи 30 6 4 20 29-60 22

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   Групповой этап, мужчины
28 июня 04:30   •   не начат
ДР Конго
ДР Конго
(ДР Конго)
- : -
Узбекистан
Узбекистан
Кто победит в основное время?
ДР Конго
Ничья
Узбекистан
Проголосовало 58 человек

Реклама

Живи спортом!