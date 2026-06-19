Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину в матче ЧМ-2026 с удалением и пенальти на 96-й минуте

Сборная Швейцарии обыграла Боснию и Герцеговину в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Лос-Анджелесе (США) и завершилась со счетом 4:1.

Первый тайм прошел без голов. После перерыва сборную Швейцарии вывел вперед Йоан Манзамби, отличившийся на 74-й минуте. Закрепил успех команды Рубен Варгас на 84-й. На 90-й минуте Манзамби оформил дубль, Варгас отдал голевой ассист.

Удержать победу всухую не удалось. Уже в добавленное время на 93-й минуте гол престижа за Боснию и Герцеговину забил Эрмин Махмич.

А окончательный счет был установлен лишь на 96-й минуте, когда Гранит Джака забил за Швейцарию пенальти.

Отметим, что с 80-й минуты Босния и Герцеговина играла вдесятером после удаления Тарика Мухаремовича. В составе этой команды сыграл полузащитник "Астаны" Иван Башич, который является единственным футболистом казахстанской премьер-лиги на турнире. Он вышел на поле на замену на 63-минуте.

Швейцария и Босния и Герцеговина выступают в рамках группы В, где позже свой матч также проведут команды Катара и Канады.

Напомним, что на данном этапе состоится три тура. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые-вторые места в своих квартетах. А также путевки получат восемь лучших сборных среди тех, кто станет третьими.

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