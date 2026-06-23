Шесть сборных досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2026

На чемпионате мира-2026 по футболу определились ещё два участника стадии плей-офф. По итогам второго тура группового этапа путёвки в 1/16 финала досрочно оформили сборные Норвегии и Франции, сообщают Vesti.kz.

Норвегия и Франция решили задачу за тур до финиша

23 июня норвежская команда одержала вторую победу подряд на турнире, обыграв Сенегал со счётом 3:2. Благодаря этому успеху "викинги" набрали шесть очков и гарантировали себе место в плей-офф чемпионата мира.

В другом матче группы I сборная Франции уверенно разобралась с Ираком — 3:0. Французы также довели свой очковый багаж до шести баллов и вслед за Норвегией обеспечили себе выход из группы.

Таким образом, перед заключительным туром обе команды уже решили главную задачу и в очном матче поспорят за первое место в квартете.

Кто уже вышел в плей-офф

На данный момент участие в 1/16 финала чемпионата мира-2026 гарантировали себе шесть национальных команд:

Мексика;США;Германия;Аргентина;Норвегия;Франция.Когда стартует плей-офф

Стадия 1/16 финала чемпионата мира н

Пожалуйста, пришлите исходный текст новости и ссылку на источник, чтобы я выполнил полный рерайт по правилам Vesti.kz с HTML-разметкой, цитатами и атрибуцией.

ачнётся уже 28 июня.

Тем временем ещё несколько сборных имеют шансы досрочно обеспечить себе заветное место в плей-офф: второй тур завершается сегодня, в ночь с 23 на 24 июня по казахстанскому времени.

С расписанием ближайших матчей турнира можно ознакомиться по ссылке ниже.

Расписание матчей ЧМ-2026 на 23-24 июня: битва Португалия - Узбекистан и ещё три игры