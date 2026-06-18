Сестра Роналду нашла виновных в провале Криштиану на ЧМ-2026

Старт сборной Португалии на чемпионате мира-2026 вызвал недовольство не только среди болельщиков, но и в семье Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

После ничьей с ДР Конго (1:1) сестра капитана португальской команды Катя Авейру выступила с резкой критикой игры национальной сборной. В своих социальных сетях она опубликовала сообщение, которое позже удалила, однако оно уже успело разойтись по социальным сетям.

Авейру призналась, что осталась крайне разочарована увиденным на поле и не стала выделять кого-либо из игроков в положительном ключе.

"Такое ощущение, будто команда внезапно разучилась играть в футбол. Исчезли точные передачи, борьба за мяч и быстрые контратаки. И, если честно, я не могу сказать, что кто-то провел хороший матч", – написала сестра Роналду.

Отметим, что сборная Португалии подходила к матчу с ДР Конго в статусе явного фаворита, однако старт на чемпионате мира получился неудачным. Команда Роберто Мартинеса довольствовалась ничьей со счетом 1:1 и потеряла важные очки уже в первом туре группового этапа.

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Не лучшим образом сложилась игра и для Роналду. Для легендарного форварда этот мундиаль стал шестым в карьере, однако в стартовом матче турнира он не сумел проявить себя.

Португальский нападающий провел на поле все 90 минут, но не отметился ни голом, ни результативной передачей. Более того, среди всех игроков национальной сборной именно Роналду реже остальных встречался с мячом, совершив всего 25 касаний за матч.

Теперь португальцев ждет встреча второго тура против сборной Узбекистана. Матч состоится 23 июня в 22:00 по времени Казахстана.

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