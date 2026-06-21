Со счетом 4:0 завершился матч Испания - Саудовская Аравия на ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла команду Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы H прошла в Атланте (США) и завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу "красной фурии".

Первый гол на десятой минуте забил Юный Ламин Ямаль, оформив дебютное взятие ворот на чемпионатах мира.

На 21-й и 24-й минуте Микель Оярсабаль оформил дубль и довел дело до крупной разницы.

В дебюте второго тайма защитник сборной Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти забил автогол.

Более того, на 90+2-й минуте Ферран Торрес отметился еще одним взятием ворот, но его гол был отменен из-за офсайда.

Таким образом, испанцы после суперсенсации в стартовом матче с Кабо Верде (0:0) выиграли первый матч и возглавили группу. Сейчас у Луиса де ла Фуэнте четыре очка. У Уругвая, Кабо Верде и Саудовской Аравии по одному баллу.

Сегодня ночью Уругвай и Кабо Верде сыграют между собой.