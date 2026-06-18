Счет открыт в дебютном матче Узбекистана на ЧМ-2026

Сборная Колумбии вышла в перед в матче с Узбекистаном в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщают Vesti.kz.

На 40-й минуте защитник южноамериканцев Даниэль Муньос в касание переправил мяч в ворота Уткира Юсупова после заброса из глубины поля.

Встреча первого тура группы K проходит на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика). Также в этом квартете играют команды Португалии и ДР Конго. Накануне они не смогли определить победителя - 1:1.

Отметим, что для Узбекистана этот мундиаль дебютный.