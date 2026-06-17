Защитник сборной Узбекистана по футболу Рустамжон Ашурматов поделился мнением о стремительном прогрессе своего партнёра по национальной команде Абдукодира Хусанова, который выступает за английский "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По словам Ашурматова, успехи молодого защитника не стали для него неожиданностью. Он вспомнил, что познакомился с Хусановым ещё во времена выступлений за основной состав "Бунёдкора", когда тот занимался в академии клуба.

"Тогда про такое его будущее не думал, но нормально отношусь к тому, что происходит. Более того, у него есть потенциал, чтобы стать еще сильнее. Желаю ему стать лучшим в Англии, в Европе, в мире", — сказал Ашурматов в интервью "СЭ".

Также он считает, что Хусанов способен подняться ещё выше и даже побороться за самые престижные индивидуальные награды.

"То, что мы видим сейчас, — не потолок. Он даже может получить "Золотой мяч". А по-настоящему поверил я в него еще до "Манчестер Сити" — когда он в "Лансе" был. Он там играл очень хорошо", - добавил защитник.

Также футболист рассказал о взаимоотношениях с Хусановым на поле, подчеркнув, что в сборной все игроки находятся в равных условиях независимо от возраста и статуса.

"Могу ли на поле ему "напихать"? Конечно, он же молодой, ха-ха. Но и он мне — тоже может! И я восприму это совершенно нормально. Потому что на поле все равны", - отметил Ашурматов.

Напомним, сборная Узбекистана стартует на чемпионате мира-2026 матчем против Колумбии. Встреча состоится в ночь с 17 на 18 июня.



