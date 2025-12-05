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В сборной Испании дали оценку Роналду и сравнили его с Ямалем

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В сборной Испании дали оценку Роналду и сравнили его с Ямалем ©instagram.com/portugal

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящей встрече с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящей встрече с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира

В частности, тренер рассказал, как противостоять лидеру португальцев Криштиану Роналду. 

"С Криштиану никогда нельзя быть полностью уверенным, как и с Ламином [Ямалем] или Ойарсабалем. Но я абсолютно уверен в своих футболистах. В этом и заключается суть игры: переиграть соперника, особенно вблизи штрафной.

И Пау, и [Эмерик] Лапорт продемонстрировали свой абсолютный талант. Они исключительны и могут одолеть любого соперника.

Это битва, и мы увидим, кто выйдет победителем. Думаю, мы сможем контролировать эти ситуации", – сказал де ла Фуэнте.

Матч Португалия - Испания пройдет на стадионе AT&T в Арлингтоне - пригороде Далласа. Игра состоится в ночь с 6 на 7 июля в 00:00 по времени Казахстана.

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Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/8 финала, мужчины
7 июля 00:00   •   не начат
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