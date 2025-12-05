В сборной Испании дали оценку Роналду и сравнили его с Ямалем

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящей встрече с Португалией в 1/8 финала чемпионата мира.

В частности, тренер рассказал, как противостоять лидеру португальцев Криштиану Роналду.

"С Криштиану никогда нельзя быть полностью уверенным, как и с Ламином [Ямалем] или Ойарсабалем. Но я абсолютно уверен в своих футболистах. В этом и заключается суть игры: переиграть соперника, особенно вблизи штрафной.

И Пау, и [Эмерик] Лапорт продемонстрировали свой абсолютный талант. Они исключительны и могут одолеть любого соперника.

Это битва, и мы увидим, кто выйдет победителем. Думаю, мы сможем контролировать эти ситуации", – сказал де ла Фуэнте.