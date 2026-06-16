В сборной Бразилии приняли решение по Неймару после осечки на старте ЧМ-2026

Сборной Бразилии по футболу вновь придется обходиться без Неймара. Возвращение главной звезды команды откладывается как минимум еще на один матч чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Как сообщают Foot Mercato со ссылкой на CazéTV, Неймар временно покинул расположение национальной команды, чтобы пройти дополнительное обследование. В Федерации футбола Бразилии подчеркнули, что речь идет о плановой процедуре: врачи продолжают внимательно следить за процессом восстановления футболиста после травмы.

Несмотря на положительную динамику, Неймар пока не вернулся к полноценным тренировкам в общей группе. Медицинский штаб не намерен форсировать события и предпочитает действовать максимально осторожно, чтобы избежать возможного рецидива.

По информации источников, тренеры не рассматривают Неймара как ключевой фактор в предстоящем матче против Гаити (20 июня). При благоприятном развитии встречи он может попасть в заявку и выйти на поле лишь на несколько минут в концовке игры, чтобы постепенно набрать игровой ритм.

Основной ориентир для возвращения 34-летнего форварда – заключительный матч группового этапа ЧМ против Шотландии (25 июня). Именно эту встречу внутри команды считают наиболее вероятной точкой отсчета для полноценного камбэка одного из самых известных футболистов современности.

Отметим, что 34-летний Неймар получил вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира-2026, несмотря на то, что не выступал за национальную команду с 2023 года.

Тем временем бразильцы не сумели обыграть Марокко в стартовом матче группы C: встреча завершилась со счетом 1:1.

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