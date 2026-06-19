Сборная Португалии готовит смену тренера после ЧМ-2026: назван кандидат, он работал с Роналду

В сборной Португалии по футболу может произойти громкая тренерская рокировка сразу после чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

По информации ESPN Brazil, главным кандидатом на пост наставника национальной команды считается Жорже Жезуш. Переговоры между сторонами продолжаются уже несколько месяцев, и, по данным источника, стороны заметно продвинулись в обсуждении возможного сотрудничества.

Ожидается, что нынешний главный тренер португальцев Роберто Мартинес покинет свой пост после завершения мундиаля. Контракт испанского специалиста истекает летом 2026 года, и продлевать соглашение он не планирует.

На этом фоне федерация футбола Португалии уже начала готовиться к смене наставника, а главным претендентом на вакантную должность называют именно Жезуша.

Последним местом работы 71-летнего тренера был саудовский "Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду. Под руководством опытного специалиста команда провела успешный сезон и завоевала чемпионский титул.

Интересно, что уход Мартинеса из сборной может привести к своеобразному обмену должностями. Ранее сообщалось, что именно нынешний наставник Португалии рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера "Аль-Насра".

Достижения и карьера Жезуша

Наибольших успехов специалист добился во главе лиссабонской "Бенфики", где за два периода работы стал рекордсменом клуба по количеству завоеванных трофеев.

Под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат Португалии, пять раз становилась обладателем Кубка португальской лиги, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, "Бенфика" дважды доходила до финала Лиги Европы.

Яркий след Жезуш оставил и в бразильском "Фламенго": в сезоне-2019 команда под его руководством оформила один из самых успешных периодов в своей истории, выиграв Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии, а затем добавив к ним Суперкубок страны, Рекопу Судамерикана и титул чемпиона Лиги Кариока.





В Саудовской Аравии португалец также добился впечатляющих результатов. Во главе "Аль-Хиляля" он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны, а также установил мировой рекорд Гиннесса по количеству побед подряд в официальных матчах – 34.

Кроме того, Жезуш трижды выигрывал Суперкубок Саудовской Аравии. Позже специалист возглавил "Аль-Наср", с которым стал чемпионом Саудовской Аравии в сезоне-2025/26.

В его послужном списке также есть победа в Кубке Турции с "Фенербахче", Кубок португальской лиги со "Спортингом" и Кубок Интертото УЕФА, завоеванный вместе с "Брагой".

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