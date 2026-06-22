Сборная Германии понесла потерю на остаток ЧМ-2026

Сборная Германии лишилась основного защитника Нико Шлоттербека до конца ЧМ-2026. Футболист дортмундской "Боруссии" получил серьёзную травму в матче группового этапа против Кот-д’Ивуара (2:1), передают Vesti.kz со ссылкой на Bild.

Диагноз подтвердил тяжёлое повреждение

По информации источника, после дополнительного медицинского обследования у 26-летнего игрока был выявлен разрыв медиальной связки колена. Несмотря на то что операция и восстановление ожидаются успешными, участие Шлоттербека в оставшейся части турнира исключено.

Повреждение защитник получил уже на 13-й минуте встречи второго тура, однако сумел продолжить игру до перерыва, используя обезболивающие препараты. В итоге во втором тайме его заменил Антонио Рюдигер.

Германия уже в плей-офф

Несмотря на потерю одного из ключевых игроков обороны, сборная Германии успешно выступает на групповом этапе. После двух туров команда набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе выход в стадию плей-офф.

Впереди матч с Эквадором

Заключительную игру группового этапа немецкая сборная проведёт 26 июня против команды Эквадора. Этот матч уже не повлияет на выход Германии в следующий раунд, но может определить итоговое положение в группе.

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