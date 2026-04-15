ЧМ-2026
Сегодня 15:15

Сборная Франции потеряла основного форварда за 90 миллионов на ЧМ-2026 футболу

Уго Экитике. Фото: ©ФК "Ливерпуль"

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Франции по футболу Уго Экетике получил серьёзную травму и выбыл до конца года, сообщают Vesti.kz.

23-летний форвард травмировался в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жерменом". Причем Экитике получил  травму без контакта с кем-либо из других игроков. В итоге его заменили на 31-й минуте и унесли с поля на носилках.

По данным L'Equipe, углубленное обследование подтвердило худшие опасения. Экитике порвал свой правый ахилл и теперь будет прооперирован.

Восстановление после того рода травмы потребует около девяти месяцев. Это значит Экитике пропустит остаток этого сезона, предстоящий чемпионат мира-2026 и первую половину следующей кампании. Вернуться на футбольное поле он сможет к январю 2027.

Экитике выступает за "Ливерпуль" с июля 2025 года, перейдя из франкфуртского "Айнтрахта". В сезоне-2025/2026 француз успел провести 28 матчей в английской премьер-лиге (АПЛ), где забил 11 мячей и отметился четырьмя ассистами, а также 12 матчей в ЛЧ (3+1). Контракт форварда с мерсисайдцами рассчитан до конца июня 2031 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

За сборную Францию Экитике дебютировал в сентябре 2025 года. На его счету 8 матчей и 2 забитых мяча за национальную команду.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

