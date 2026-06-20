Сборная Бразилии сообщила о травме лидера после первой победы на ЧМ-2026

Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщила о состоянии нападающего национальной сборной Рафиньи, передают Vesti.kz.

Рафинья выбыл?

Бразильский форвард был заменён на 40-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с командой Гаити. Перед заменой игрок присел на газон, после чего на поле вышли медики для оказания помощи.

"В первом тайме матча с командой Гаити нападающий Рафинья почувствовал боль в правом подколенном сухожилии. Игрок начал лечение, и его состояние будет повторно обследовано", — приводит заявление CBF Globo.

О сроках восстановления пока не сообщается.

Старая травма

Ранее в этом сезоне у вингера уже случался рецидив травмы бедра в товарищеской игре против сборной Франции (1:2) – тогда Рафинья пропустил 5 недель.

Рафинья получил уже четвертую травму задней поверхности бедра за последний год.

Сборная Бразилии, набрав четыре очка, лидирует в своей группе. В заключительном матче группового этапа команда Карло Анчелотти встретится со сборной Шотландии 25 июня.