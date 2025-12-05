В сборной Англии усилили меры предосторожности перед четвертьфиналом чемпионата мира-2026 по футболу из-за опасений распространения кишечной инфекции внутри команды, сообщают Vesti.kz.

По информации BBC, заболевание было выявлено у полузащитника Деклана Райса, который уже несколько дней подряд не принимает участия в тренировках. Отмечается, что болезнь усугубила ранее возникшие у футболиста проблемы с подколенным сухожилием и поясницей.

В английской сборной приняли дополнительные меры, чтобы не допустить распространения инфекции среди игроков перед решающим матчем турнира.

Напомним, что сборной Англии предстоит сыграть в 1/4 финала против Норвегии. По казахстанскому времени матч состоится 12 июля в 02:00. Ранее первым полуфиналистом турнира стала Франция, которая за выход в финал сыграет с победителем пары Испания - Бельгия.

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