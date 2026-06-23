Роналду забил первый гол на ЧМ-2026

В матче Португалия - Узбекистан на ЧМ-2026 открыт счет. Автором гола стал Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

На шестой минуте встречи форвард "Аль-Насра" откликнулся на прострел с фланга и поразил ворота Абдувахида Нематова.

Для 41-летнего Роналду это шестой чемпионат мира. Он забил девятый гол на мировых первенствах, отличивших взятиями ворот на всех шести мундиалях.

Матч проходит в Хьюстоне (США). В первом туре Узбекистан ступил Колумбии со счетом 1:3, а португальцы сыграли вничью с ДР Конго.