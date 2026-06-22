Роналду или Месси? Кто признан самым красивым футболистом ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль признан самым красивым футболистом чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Data Of Statistics.

Рейтинг самых привлекательных игроков составлен при помощи специального исследования по методу "золотого сечения", который используется для оценки симметрии черт лица, а также опроса болельщиков.



Де Пауль набрал в рейтинге 74,18 процента, всего на восемь процентов опередив нападающего сборной Германии Кая Хаверца.



Замкнул тройку полузащитник сборной Англии Нони Мадуэке - 73,29 процента.



Стоит отметить, что в топ-25 не оказалось главных звезд ЧМ-2026 Криштиану Роналду и Лионеля Месси.