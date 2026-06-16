Роналдо вынес вердикт Анчелотти после осечки Бразилии на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о главном тренере национальной команды Карло Анчелотти и текущем состоянии "селесао", сообщают Vesti.kz.

"Я думаю, что Анчелотти – феномен, человек с огромным опытом, отличным отношением к игрокам, с хорошей коммуникацией. Он был игроком и тренером лучших клубов мира и работал с лучшими игроками многие годы. Это большое преимущество – иметь тренера такого уровня. Он будет исправлять то, что увидел в первом матче", - цитирует Роналдо ESPN.