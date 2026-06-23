Расписание матчей ЧМ-2026 на 23-24 июня: битва Португалия - Узбекистан и ещё три игры

С 23 на 24 июня на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, состоятся четыре матча второго тура группового этапа, передают Vesti.kz.

Португалия — Узбекистан (22:00, группа K)

Главным матчем дня для болельщиков из Центральной Азии станет встреча сборных Португалии и Узбекистана, которая начнётся в 22:00 по времени Казахстана.

В первом туре португальцы неожиданно потеряли очки, сыграв вничью с ДР Конго (1:1), несмотря на статус главного фаворита группы. Узбекистан, в свою очередь, уступил Колумбии со счётом 1:3 и теперь нуждается в положительном результате, чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф.

Англия — Гана (01:00, группа L)

Следом, в 01:00 по казахстанскому времени, на поле выйдут сборные Англии и Ганы.

Англичане стартовали на турнире с яркой победы над Хорватией (4:2), тогда как ганцы набрали три очка благодаря минимальной победе над Панамой (1:0). Победитель встречи может досрочно обеспечить себе выход в плей-офф.

Панама — Хорватия (04:00, группа L)

В 04:00 состоится ещё один матч группы L, в котором Панама встретится с Хорватией.

Обе команды подходят к игре с отрицательным настроением: панамцы уступили Гане, а хорваты проиграли Англии в результативном матче. Для обеих сборных эта встреча может стать решающей с точки зрения дальнейших турнирных перспектив.

Колумбия — ДР Конго (07:00, группа K)

Завершит игровой день матч группы K между Колумбией и ДР Конго, который начнётся в 07:00 по времени Казахстана.

Колумбийцы уверенно стартовали на мундиале, обыграв Узбекистан (3:1), а ДР Конго преподнесла одну из главных сенсаций первого тура, отобрав очки у Португалии (1:1).

Расписание матчей на 23–24 июня (время Астаны)22:00 — Португалия — Узбекистан (группа K)01:00 — Англия — Гана (группа L)04:00 — Панама — Хорватия (группа L)07:00 — Колумбия — ДР Конго (группа K)

Напомним, чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня. Финальный матч турнира состоится 19 июля.

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