Расписание 9-го дня ЧМ - 2026: вторые матчи США, Бразилии и Турции

В ночь с 19 на 20 июня на чемпионате мира по футболу 2026 году, проходящем в США, Канаде и Мексике, состоятся матчи девятого игрового дня, сообщают Vesti.kz.

Сегодня пройдут игры второго тура в группах С и D (начало матчей по казахстанскому времени).

Расписание матчей ЧМ-2026 на 20 июня00:00 США - Австралия

Хозяева чемпионата мира - сборная США сыграет с авторами сенсации первого тура - сборной Австралии, обыгравшей на старте турнира Турцию (2:0), и определят единоличного лидера группы D. Напомним, США начали мундиаль с победы над над Парагваем (4:1).

03:00 Шотландия - Марокко

Обе сборные подошли к очному противостоянию с разными результатами. Если Шотландцы в первом туре минимально обыграли Гаити (1:0), то Марокко отобрал очки у Бразилии (1:1).

05:30 Бразилия - Гаити

Пентакампионы попробуют реабилитироваться за осечку в первом туре и одержать первую победу на ЧМ-2026 в матче против явного атусайдера группы С.

08:00 Турция - Парагвай

В первом туре обе сборные потерпели поражения. Для сборных Турции и Парагвая это шанс набрать первые очки на турнире.

Где смотреть матчи ЧМ-2026

Все игры в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на канале Qazaqstan.